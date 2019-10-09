Bilecik Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümünün bilimsel danışmanlığında, Bahçelievler Mahallesi'nde arkeolojik kurtarma kazı çalışmaları devam ediyor.

BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, yapılan çalışmaların Bilecik'in tarihini 8 bin yıl öncesine taşıdığını anlattı. Kazılarda Neolitik dönem olarak adlandırılan, insanoğlunun yerleşik hayata geçip, tarım ve hayvancılığa başladığı dönemde, Marmara Bölgesi'nde "Fikirtepe Kültürü" olarak tanımlanan kültüre ait izler tespit edildiğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Çok fazla sayıda çakmak taşı ve obsidyenden mikrolit aletlerin yanında, dönemin kült eşyaları olan çizi bezemeli kutu parçaları bulunduğunu vurgulayan Doç. Dr. Fidan, ''Kazıda Bilecik'in bilinen en eski evi de ortaya çıkarıldı. Çamur kerpiçten inşa edilen yaklaşık 4 metre çapındaki 8 bin yıllık ovalimsi yapının ortasında ve duvarlar boyunca taşlarla desteklenmiş şekilde bulunan ahşap dikme yerleri, evin yapımında ve çatı örgüsünde ahşabın çok yoğun bir şekilde kullanıldığını gösteriyor'' dedi.

[Fotoğraf: AA]

Vali Bilal Şentürk ise, BŞEÜ'den bir grup akademisyen ve öğrencinin alanda yaklaşık bir haftadır sürdürülen çalışmalarla Bilecik tarihini 8 bin yıl geriye götüren bulgulara ulaşılmasının çok anlamlı olduğunu söyledi. Ayrıca, ulaşılacak verilere dayalı olarak alanın açık hava müzesine dönüştürülebileceğini vurguladı.

Kaynak: AA