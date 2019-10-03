Yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların, evde bakım hizmetleriyle birçok ihtiyacı karşılanıyor.

Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesinde oturan Sayım Ailesi'nin engelli ikiz çocukları da bu hizmetten faydalananlar arasında.

Nazım ve Samet kardeşler, hem felçli hem de zihinsel engelli olarak dünyaya geldiler.

Anne ve babaları çocuklarını tedavi ettirebilmek için uzun uğraşlar verdi.

2015 yılından beri çocuklarına evde bakım hizmeti almaya başlayan aile, "Bu işe ön ayak olanlardan Allah razı olsun, bizim gibi aileleri kurtardılar" sözleriyle, memnuniyetini dile getirdi.

"Onlar bize Rabbimin hediyesi" diyen anne Şerife Sayım, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber