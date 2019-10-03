Yaşam
Tekirdağ'da sis etkili oldu03 Ekim 2019 Perşembe 09:24 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 10:12
Yoğun sis nedeniyle yoluna devam edemeyen bazı şilep ve tankerler, Tekirdağ sahiline demirledi.
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, özellikle şehir merkezi ile Tekirdağ - Hayrabolu ve Tekirdağ - Malkara kara yollarında görüş mesafesini azalttı.
Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metreye kadar düşerken, ekipler trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Bu arada, yoğun sis nedeniyle yoluna devam edemeyen bazı yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tankerler, Tekirdağ sahiline demirledi.
Kaynak: AA