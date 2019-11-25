11 yaşındaki Abdülselam Aslan, Van Tuşba'da Akköprü Ortaokulu'nda okuyor.

Türkiye onu kartondan yaptığı kamerasıyla tanıdı. Onun tek hayali kameraman olmaktı. Kamerası yoktu ama hayali buna engel olmadı.

Hayali gerçekleşti, eğitim aldı gerçek kameraya kavuştu

Küçük kameramanın hayalini gerçekleştirmek için Türkiye Haber Kameramanları Derneği üyeleri yola düştü, Van'a gitti. Abdülselam'a kamera eğitimi verdi. Aslan, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin en küçük üyesi oldu.

"Çok zevkle dinledim, bilmediğim yerleri daha iyi gördüm. Derneğin 401. kameramanı olduğum için çok mutluyum."

"Ailemi, arkadaşlarımı çekeceğim bu kamerayla"

Ve küçük kameraman Aslan meslek büyükleri ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

Bakan Ersoy, karton kamera ile çekim yapan Abdülsem'a gerçek kamera hediye etti.

Küçük kameramanın mutluluğununa diyecek yoktu:

"Mutluyum, sevindim. Çok güzel bir duygu, ailemi, arkadaşlarımı çekeceğim bu kamerayla."

Abdülselam Aslan artık gerçek kamerasıyla ileride güzel işlere imza atmayı hedefliyor.

Kaynak: TRT Haber