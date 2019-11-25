Futbolcularla birlikte koşuyor, maç boyunca yerinde duramıyor. Kaçan goller onu kendinden geçiriyor.

Mezher Tekçi Diyarbakır'da 40 yaş üstü oyuncuların mücadele ettiği ligde bir takımı çalıştırıyor. Antrenör Tekçi, maçlara eşofmanla değil, yöresel kıyafetlerle çıkıyor. Maç boyunca da yerinde duramıyor.

"Ben kızdım biraz yedinci sıraya geldik"

Maç anında yaşadıklarını şöyle anlatıyor Tekçi:

"Gol kaçırıyor, net gol kaçırıyor ben kızıyorum. Şu anda biz üçüncü sıradayız geçen hafta 1-0 mağlup olduk. Ben kızdım biraz yedinci sıraya geldik."

Heyecanını her zaman koruyan Mezher hoca röportaj verirken bile maçın heyecanı içinde.

"Bazen kızıyorum. Boş kaçırdığı zaman ben koşuyor böyle yapıyorum. Nasıl yav... Ondan sonra ben seviyorum futbolu. Bazen tribündeyim bazen sahadayım. Benim erbanem var, futbolculara moral veriyorum."

Başka takımlardan teklif geliyor

Apartman görevlisi olarak çalışan Mezher Tekçi bir yandan da takımı çalıştırmaya devam ediyor. Zaman zaman futbolcularını azarlasa da onlar hocalarını çok seviyor.

Yeni teklifler alan Mezher hoca, antrenörlüğe devam edecek.

"Bu lig bitse baharda da inşallah devam ederiz. Çok teklif var. O diyor hocam bizim takımın başına gel, o diyor takımın başına gel. Kısmet bakalım."

Kaynak: TRT Haber