Hatay'da yaşayan ve polis olma hayallerini gerçekleştirmek için çalışan 25 yaşındaki Nuri Keskin ile 24 yaşındaki Çağrı Gürbüz, mahallelerindeki çocuk parkında kamış, su şişesi ve araba lastiği gibi malzemelerden oluşturdukları parkurla polislik fiziki yeterlilik sınavını kazanmak için çalışıyor.

Sınavı kazanmak için gayret gösterdiklerini belirten Keskin, oluşturdukları parkur evlerine yakın olduğu için daha çok çalışma imkanı bulduklarını söyledi.

Hazırladıkları parkurda kendilerini daha iyi geliştirdiklerini ifade eden Keskin, şöyle konuştu:

"İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan parkur dışında kendimizi daha fazla geliştirmek ve eksiklerimizi görmek için kendi imkanlarımız doğrultusunda çeşitli yerlerden malzemeler elde ederek parkur oluşturduk. Bunun için kamış, su şişesi, çuval, araba lastiği ve tahta gibi malzemeleri birleştirerek 3 Aralık'ta gireceğimiz fiziki yeterlilik sınavına hazırlanıyoruz."

Polis adayı Çağrı Gürbüz de polis olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için hazırladıkları parkurda sabah akşam sürekli çalıştığını dile getirdi.

Kaynak: AA