1 ton hamsi 2 saatte tüketildi29 Kasım 2019 Cuma 16:15 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 16:48
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen hamsi festivalinde öğrenciler, 1 ton balığı kısa sürede tüketti.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin Zihni Derin Kampüsünde organize edilen etkinliğe yaklaşık 4 bin öğrenci ve akademisyenler katıldı.
Izgarada pişirilen balıktan tatmak isteyen öğrencilerin uzun kuyruklar oluşturduğu festivalde, 1 ton hamsi yaklaşık 2 saatte tüketildi.
Öğrenciler, festivalde tulum eşliğinde horon oynayarak çeşitli gösteriler de sundu.
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, farklı kültür ve bölgelerden gelen öğrencilerin çeşitli etkinliklerle uyum sorununu kısa sürede aşmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.
Festivale katılımın yoğun olduğunu belirten Karaman, "Hamsi şölenine katılımın yüksek olması memnuniyet verici. Yaklaşık 1 ton hamsiyi öğrencilere ikram ettik. Bazı öğrencilerimiz hamsinin tadına ilk kez Rize'de bakıyor" dedi.
Kaynak: AA