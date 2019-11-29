Antalya'nın Akseki ilçesinde, 118 kiloya ulaşan 8 yaşındaki Efe Samet Erdoğan'ın ailesi, çocukları için yardım çağrısında bulundu.

Hacı İlyas Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ile Esmeray Erdoğan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Efe Samet Erdoğan, 3 yaşından itibaren hızla kilo almaya başladı.

[Fotoğraf: AA]

Sürekli yeme isteği olan minik Efe, 8 yaşına geldiğinde 118 kiloya ulaştı. Obeziteye bağlı tansiyon, karaciğer yağlanması, nefes darlığı, aşırı uyku hali ve uykuda solunum yetersizliği gibi rahatsızlıkları bulunan Efe, sağlığına kavuşacağı günlerin hayalini kuruyor.

[Fotoğraf: AA]

Yardım eli bekliyorlar

Ağabeyi ve arkadaşları koşup oynarken onları izlemekle yetinen, güçlükle yürüyen Efe, kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

Çocuklarının bugüne kadar çok sayıda ameliyat olduğunu ifade eden baba Mustafa Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çocuklarımın rahatsızlıkları nedeniyle bir yere gidemiyoruz. Sağlık sorunları bulunan iki çocuğuma da maddi yönden yetişmekte zorluk çekiyorum. Çocuklarımı düzenli bir şekilde doktor kontrolüne götürme imkanım olmuyor. Özellikle, Efe'nin rahatsızlıklarının esas kaynağının araştırılarak buna bir an önce çare bulunmasını istiyorum. Onların yaşıtları gibi koşup oynamasını istiyorum fakat olmuyor. Efe, bizim yardımımız olmadan ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi."

[Fotoğraf: AA]

Anne Esmeray Erdoğan ise Efe'nin fazla kiloları nedeniyle özellikle geceleri yatakta dönerken zorlandığını, nefes almada güçlük çektiğini, sık sık ağrıları olduğunu söyledi.

Kaynak: AA