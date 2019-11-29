Akman ailesi, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yaşıyor. 4 kişilik ailenin tamamı sporcu.

Vakitlerinin çoğu evlerinin yerine spor salonunda geçiyor.

Anne ve baba antrenör. Çocuklardan biri profesyonel diğeri ise amatör ligde hentbol oyuncusu.

Baba Ercan Akman, hentbola gençlik yıllarında başladığını belirterek, şöyle konuştu.

"Aşağı yukarı 32 yıllık bir hentbol hayatım var. Evlendikten sonra tabi aileme de bulaştı bu iş, bırakamadım, bir hastalık."

Hentbol Federasyonu Ordu İl Temsilcisi Hatice Akman da, "Eşimle tanıştığımda hentbolu tanıdım. Eşimle beraber sevdim, beraber devam ettik. Gruplara gittik, maçlara gittik. Artık yaşantımız hentbol oldu" dedi.

Çocuklar ise hentbolla küçük yaşta tanıştı.

Baba Ercan Akman tarafından kurulan Ordu Gençlerbirliği Spor Kulübü, hentbol ikinci liginde yer alıyor. Akman, yetiştirdiği sporcuları birinci ligde görebilmenin hayalini kuruyor.

Haber: Hüseyin Atmiş

Kamera: Yavuz Ertürk