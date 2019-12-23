24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın ödül gecesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda 5 kategorideki ödüllerden biri de TRT Haber'e geldi.

TRT Spikeri Hakan Aslan ve TRT kameramanı Seyit Taşdelen'in usta fotoğrafçı Ara Güler ile yaptıkları "Usta" adlı haber "Yılın Röportaj Haberi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Törende görev başında hayatını kaybeden Anadolu Ajansı Muhabiri Abdülkadir Nişancı ile bu yıl kansere yenik düşen Ersin Çakır adına özel ödül verildi.

Gecede TRT Spikeri Hakan Aslan ve TRT Kameramanı Seyit Taşdelen'in hazırladığı "Usta" adlı haber "Yılın Röportaj Haberi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Aslan, "Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na kadar belki de en etkileyici açıklaması da 'hangi mekanda bulunmak isterdiniz? Objektifinizi hangi mekana döndürmek isterdiniz?' dediğimizde 'Kurtuluş Savaşı' demişti bize. Mekanı cennet olsun." dedi.

Kendisi için iz bırakan bir iş olduğunu vurgulayan Taşdelen ise, "Ara Güler bizim mesleğimizde üstatdır. Fotoğrafa gönlünü yüreğini vermiş bir insandır. ona yakışır bir röportaj yapmaya çalıştık. Umarım böyle de olmuştur. Jüri de bizi ödüle layık gördü teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yılın en iyi haber görüntüsü kategorisindeki ödüller, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan habercilere verildi.

O haberciler arasında TRT çalışanları Erkan Güney, İsmail Dostoğlu, Bayram Bulut, Elif Akkuş, Anıl Yağcı, Engin Dalgıç ve Ahmet Yokuş da vardı.

Tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: TRT Haber