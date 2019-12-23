Türkiye
Zehir tacirlerine 60 ilde dev operasyon23 Aralık 2019 Pazartesi 23:05 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 23:09
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) son bir haftada sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında, 3 bin 909 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 60 ilde yürütülen operasyonlarda, 152 kilogram esrar, 205 kilogram eroin, 195 kilogram skunk, 18 kilo 300 gram metamfetamin, 1 kilo 300 gram bonzai ve 175 bin 991 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonların yapıldığı adreslerde bulunan ruhsatsız 34 tabanca ve tüfek ile 37 bin 87 liraya el konuldu.
Kaynak: AA
Etiketler: uyuşturucu operasyonu EGM