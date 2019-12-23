Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu'da dün akşam saatlerinde 26 farklı noktada orman yangını çıktı. Saat 17.00’den sonra bölgelerden peş peşe yangın ihbarları geldi.

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava dalgası ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı. Yangınlara belediye itfaiye ekipleri ile orman işçileri ve AFAD ekipleri çok sayıda araçla müdahale ediyor. Çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.

Trabzon'da 5 ev yandı

Trabzon'da 10 ilçede 22 noktada çıkan yangınlarda, Çaykara ilçesi Ulucami Mahallesi'nde Abdurrahman ve İlyas Bahadır'a ait 2 ev yandı. Arsin ilçesi Güneyce Mahallesi'nde çıkan orman yangınında ise 3 ev kullanılmaz hale geldi.

Arsin'de 50 hektarlık alanda etkili olan yangınlara çevre illerden gelen takviye ekiplerin de katılımıyla müdahale sürüyor.

Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, "Yangın mahallenin yüksek kesimlerinde çıktı. Yaklaşık 50 hektarlık alanda şiddetli rüzgârla beraber yayılan bir orman yangınına maruz kaldık. Şu an yangının yayıldığı bölgeye yakın olan köyde 5 evi tedbir amaçlı boşalttık. Bütün ekipler burada. Alevlerle mücadele ediyoruz" dedi.

Ünye'de 100 hektar alan zarar gördü

Ordu'nun Ünye ilçesi Kadılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 100 hektarlık alan zarar gördü.

Giresun'da da 2 noktada yangın

Giresun'da 2 farklı noktada yangın çıktı. Eynesil ilçesi İshaklı köyünde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi ise devam ediyor. Kısmen kontrol altına alınan yangında fındık bahçelerinin zarar gördüğü öğrenildi.

Artvin'de yangın

Artvin'in Borçka ilçesi Taşlıtarla Camii bölgesinde de orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yayılan yangının kontrol altına alınması için çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kriz merkezi oluşturuldu

Trabzon Valiliğinde yangınlarla ilgili kriz merkezi oluşturuldu. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in de yer aldığı kriz merkezinde, ekipler yangınlara müdahale için yönlendiriliyor.

Yangınların çıkış nedeninin söndürme çalışmalarının ardından yapılacak araştırmayla netlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA