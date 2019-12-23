Dere Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde hafif ticari araçla seyreden Avni Kurşun, direksiyon başında rahatsızlandı.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki duvarın üzerine çıkarak durdu.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran Kurşun'un beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Kurşun, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA