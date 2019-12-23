Türkiye
Zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirildi23 Aralık 2019 Pazartesi 19:35 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 19:47
Ardahan'da durdurulan bir yolcu otobüsündeki zeytin bidonunda, Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Jandarma ekipleri, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada emanet olarak Gaziantep'ten gönderildiği belirlenen zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Ardahan Bizans dönemi sikke