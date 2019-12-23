İzmir'de dün başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen su kesintisinin ardından ihtiyaçlarını yağmur altında tankerlerden karşılayan vatandaşlar ellerinde bidonlarla uzun kuyruk oluşturdu.

İzmir'e Tahtalı Barajı'ndan su taşıyan su hattı patladı. Belediye onarım çalışması başlattı.

3 gün boyunca Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçeleri ile Konak ve Bornova'nın bazı mahallelerine su verilemeyeceği duyuruldu.

Su kesintisi olan yerlere tankerlerle su taşınmaya başlandı. Birçok kişi ellerinde bidonlarla su kuyruğuna girdi.

İZSU Genel Müdürlüğü, onarım çalışmalarının çarşamba gününe kadar tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu.

Kaynak: TRT Haber