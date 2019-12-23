Türkiye
Seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü23 Aralık 2019 Pazartesi 19:36 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 19:46
Mersin'de seyir halindeyken motor kısmının alev alması sonucu yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de E.G. idaresindeki otomobilin motor kısmı, Tarsus-Pozantı otoyolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişi araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Etiketler: Tarsus pozantı otomobil yangını