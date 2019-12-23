Türkiye
Konya'da ahır yangınında 240 hayvan telef oldu23 Aralık 2019 Pazartesi 22:58 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 23:00
Konya'nın Kulu ilçesinde ahırda çıkan yangında 200 küçükbaş, 40 büyükbaş hayvan telef oldu.
[Fotoğraf: AA]
Kulu'ya 25 kilometre uzaklıktaki Altılar Mahallesi'nde, Serhan Özdemir'e ait ahırda yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ahırın ahşap çatısını sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı.
Yangında, 200 küçükbaş ve 40 büyükbaş hayvan telef oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA