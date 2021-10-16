Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 22:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta zehir taciri 6 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Ekim'de düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 2'si ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.
Etiketler: Zonguldak Uyuşturucu Narkotik
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