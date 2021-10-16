Bandırma'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Zaman zaman şiddetini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Kanalizasyon mazgallarından sular fışkırdı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.

İlçenin ana caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Meteoroloji yetkililerine göre yağışlar bu gece ve yarın da aralıklarla sürecek.

Fethiye'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Çarşı ile Dispanser caddelerinde bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu boşaltmak için mücadele etti.

İlçedeki birçok ana ve ara yolda da su birikintisi oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Bazı noktalarda yaklaşık 50 santimetreyi bulan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi. Bazı araçlar yolda kaldı.

Su birikintisi oluşan yollarda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı ve bazı yolları zaman zaman trafiğe kapattı.

[Fotoğraf: AA]

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.