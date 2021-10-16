Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 21:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da minibüs ile panelvan çarpıştı: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde minibüs ile panelvan çarpıştı. Meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.
Mithat Ç. idaresindeki minibüs, Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 3'üncü kilometresinde, İbrahim A'nın kullandığı panelvanla çarpıştı.
Kazanın etkisiyle araçlar yoldan çıkarak şarampole düştü.
[Fotoğraf: AA]
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kazada yaralanan 10 kişi sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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