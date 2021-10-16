Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 20:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
7 yaşındaki Ebru'nun polislik hayali gerçek oldu
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır'da 7 yaşındaki küçük kızın hayalini polisler gerçekleştirdi. Polis üniforması hediye edilen Ebru, telsizden anons geçti, polis motosikletine bindi.
Her gün karakol önüne gidip polisleri izliyordu. Çok sevdiği polis üniformasını maddi durumları iyi olmadığı için alıp giyemediğini CİMER'e yazdı.
O yazıya Diyarbakır Emniyeti kayıtsız kalmadı.
Bağlar ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Ebru Solmaz'ın en büyük isteği polis olup üniforma giymekti.
[Fotoğraf: İHA]
Polis üniforması giydi, telsizden anons geçti
Trafik ve yunus ekipleri küçük kızı evinde ziyaret etti, o hayali gerçeğe dönüştü.
Küçük kız polis üniforması giydi, telsizini eline alarak sevgi dolu anons geçti.
Çeşitli oyuncaklar da hediye eden Yunus polisleri, Ebru'ya veda etmeden önce küçük kızı motosiklete de bindirdi.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Diyarbakır Polis Trafik
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