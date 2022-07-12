Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 03:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Beytullah A'nın kullandığı araç, Esenköy mevkiinde devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayriye A. (74), burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Yaralıların tedavisi sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası Zonguldak
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