Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 03:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de seyir halindeki otomobil yandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan araç kullanılamaz hale geldi.
Karaahmetli Mahallesi'nden İznik istikametine seyreden N.A. idaresindeki otomobil motor kısmından alev aldı.
Aracı durduran sürücü, eşi Ö.A. ile araçtan indi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılmaz hale geldi.
Araçta bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kocaeli
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