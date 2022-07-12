Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 03:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de otomobil dereye devrildi: 2 yaralı
Kayseri'de, takla atan otomobilde bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ş.Y'nin kullandığı 38 RP 204 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunda takla attı.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki H.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kocaeli'de seyir halindeki otomobil yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz