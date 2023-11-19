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Türkiye
AA 19.11.2023 20:20

Zonguldak'ta sağanak ve kar hayatı olumsuz etkiliyor

Zonguldak'ta etkili olan sağanak ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Zonguldak'ta sağanak ve kar hayatı olumsuz etkiliyor
[Fotograf: AA]

Kentte etkisini sürdüren sağanak ve kar yağışı nedeniyle Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolunda üç noktada heyelan meydana geldi, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ve jandarma ekipleri, güvenlik gerekçesiyle bölgeden araç geçişine izin vermiyor. İş makinelerinin yolu açma çalışmaları devam ediyor.

Devrek ilçesinde yoğun kar yağışı dolayısıyla polis ekipleri, İstanbul yönüne geçişi kontrollü olarak sağlıyor.

Öte yandan Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kızılca köyünde, sağanak nedeniyle araç içerisinde mahsur kalan 4 kişi ve 2 köpek, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

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