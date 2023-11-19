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Türkiye
AA 19.11.2023 18:59

Ankara-Zonguldak kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor

Bolu'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ankara-Zonguldak kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor

Ankara-Zonguldak kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor

Ankara-Zonguldak kara yolu Dorukhan Tüneli yakınlarında ulaşım, kış lastiği bulunmayan araçların ilerlemekte zorlanması ya da yolda kalması nedeniyle zaman zaman duruyor.

Bölgeye sevk edilen karayolları, jandarma ve polis ekipleri, trafiğin normale dönmesi için çalışma yapıyor.

Mengen Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı görevlileri de yolda beklemek zorunda kalan vatandaşlara kumanya dağıtıyor.

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler mevkisinde de yoğun kar yağışı devam ediyor.

Kayan veya kış lastiği bulunmadığı için yavaş ilerleyen araçlar nedeniyle otoyolda da aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekipleri, otoyoldaki araç yoğunluğunu azaltmak için ulaşımı zaman zaman Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

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