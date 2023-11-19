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Türkiye
AA 19.11.2023 18:56

Düzce'de sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, Yığılca ilçesinde ise kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Düzce'de sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı
[Fotograf: AA]

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Gümüşova kesimi Çaybükü mevkisinde, sağanağın yol açtığı taşkın nedeniyle ulaşım tek şeritten verilmeye başlandı.

Çaybükü köyünde ise iş yeri ve evlerin giriş katlarını su bastı.

Öte yandan Yığılca ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinden Yedigöller'e ulaşımın sağlandığı yol kapandı. Köy yollarında mahsur kalan bazı araçlar, traktörlerle kurtarıldı.

Yüksek bölgelerde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ilçede, Yığılca Kaymakamlığı iş makineleriyle kar küreme çalışmaları yürütüyor. Yığılca Devlet Hastanesi'ndeki paletli ambulans da vakalara karşı hazır bekletiliyor.

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