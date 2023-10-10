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Türkiye
AA 10.10.2023 09:57

Zonguldak'ta gemide uyuşturucu ele geçirildi: 10 tutuklama

Zonguldak'ta yabancı bayraklı gemide yaklaşık 141,5 kilogram kokain ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta gemide uyuşturucu ele geçirildi: 10 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]

Valilikten yapılan açıklamada, kentte uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal, ithal veya ihraç etme suçunu önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 5 Ekim'de Karadeniz Ereğli ilçesi limanında operasyon gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, Kolombiya'dan gelen Panama bayraklı geminin Karadeniz Ereğli limanına giriş yapması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı kaydedildi.

Açıklamada, narkotik polis ekiplerince takip edilen gemide yapılan aramalarda yaklaşık 141,5 kilogram kokain ele geçirildiği aktarılarak, "Gemi mürettebatından 10 şüpheli gözaltına alındı. 9 Ekim'de Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal, ithal veya ihraç etme suçundan sevk edilen 10 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi" ifadesine yer verildi.

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