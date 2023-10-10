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Türkiye
İHA 10.10.2023 09:42

Yunanistan'ın geri ittiği 20 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan ve Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan'ın geri ittiği 20 kaçak göçmen kurtarıldı
[Fotograf: İHA]

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-20" tarafından bot içindeki 20 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, kaçak göçmenlerin bindiği lastik botun motorunun söküldüğü ve bu nedenle denizin ortasında mahsur kaldığı görüldü.

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