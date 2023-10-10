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Türkiye
AA 10.10.2023 09:29

İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu
[Fotoğraf: Getty]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda, İstanbul'daki bazı restoran ve eğlence mekanlarının sahte internet sitelerini oluşturan şüphelilerin, rezervasyon adı altında ödeme aldığını ve haksız kazanç sağladığını belirledi.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Ankara, Adana, Artvin, Erzurum, Kocaeli, İzmir, Mersin ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 125 lira ile dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

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