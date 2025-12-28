Çok Bulutlu 1.5ºC Ankara
AA 28.12.2025 15:52

Zonguldak'ta eğitime "kar" molası

Yurdun bazı illerinde kar yağışı, don ve buzlanma etkisini sürdürüyor. Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Zonguldak'ta eğitime "kar" molası

Kentte etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağı aktarıldı.

OKUMA LİSTESİ