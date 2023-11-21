Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp 11 personel için gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

Hava şartlarının kısmen iyileşmesi üzerine denizden ve havadan da çalışmalara başlandı.

Bölgede AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin katılımıyla kayıp 11 personelin bulunması için karadan, denizden ve havadan çalışma yürütülüyor.

Öte yandan geminin 12 kişilik mürettebatından birinin cansız bedenine dün ulaşılmıştı.