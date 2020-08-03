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Zonguldak'ta akıntıya kapılan 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ereğli-Alaplı kara yolu Mevrealtı mevkiinde serinlemek için denize giren Muzaffer Eliküçük akıntıya kapıldı.
Durumu fark eden vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Eliküçük'ün, Düzce'den arkadaşlarıyla denize girmek için ilçeye geldiği öğrenildi.
Etiketler: zonguldak Ereğli Muzaffer EliküçükSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 21:18
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