Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu devam ediyor.

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri de denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kara yollarında trafiğin aksamaması için çaba gösteren ekipler, özellikle emniyet şeridini kullanan ve sürekli şerit değiştiren sürücüleri uyarıyor.

Özellikle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunun kesiştiği Kırıkkale-Ankara kara yolu bağlantı noktasında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Ekipler, ulaşımın aksamaması için kavşaklarda yoğun çaba harcıyor.

Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyolda trafik yavaş ilerliyor. Trafik yoğunluğu Karacabey ilçesi girişinden itibaren İstanbul istikametinde artıyor.

Bursa-Ankara kara yolunda ise her iki yönde yoğunluk dikkati çekiyor. İnegöl ilçesi Avarlar Kavşağı mevkisinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kontrollü geçiş sağlayarak trafiği rahatlamaya çalışıyor.

Yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Afyonkarahisar çevre yolu ve kavşaklarda trafik yoğunluğu

Antalya, Muğla ve İzmir'den araçlarıyla yola çıkan tatilciler, Afyonkarahisar çevre yolu ve kavşaklardaki trafikte yoğunluğa neden oluyor.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre yolundaki kavşak noktalarda oluşan araç yoğunluğuna belirli aralıklarla müdahale ederek, güvenli geçiş sağlamaya çalışıyor.

Denetimlerini sürdüren ekipler, dönüş yolundaki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yoğunluğun geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

Aydın'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

Bayram tatili dolayısıyla tatillerini Bodrum, Kuşadası ve Didim gibi merkezlerde geçiren vatandaşlar, dönüş yoluna geçti.

Özel araçlarıyla trafiğe çıkan tatilciler, Aydın'da geçiş güzergahında bulunan yollarda kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yoğunluğun oluştuğu Söke-Bodrum, Söke-Kuşadası, Didim-Milas karayollarında denetimlerini artırdı.

Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100'de yoğunluk yaşanıyor

Tatilciler, D-100 kara yolunun Karabük kesiminde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Karadeniz illerinden İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerine gitmek isteyen vatandaşların kullandığı Kemikli rampalarında trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

Bölgede trafiğin ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

Antalya'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

Bayram tatili için Antalya ve ilçelerini tercih edenlerin önemli bir kısmı, dönüş yolculuğuna başladı.

Özel araçlarıyla yola çıkan tatilciler, Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir ve Akseki-Manavgat kara yollarında yoğunluk oluşturdu.

Sürücüler, sık sık yavaşlayan trafik ve sağanak nedeniyle zaman zaman güçlükle ilerledi. Bölgede maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi.

Denetim yapan polis ve jandarmanın trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Tekirdağ, Çanakkale ve adalara gelenlerin birçoğu dönüşe geçti. Özellikle kara yolunun Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde yoğunluk meydana geldi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kara yolundaki yoğunluk nedeniyle, kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini artırdı.

İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bayram tatili dönüşü helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri'nde gerçekleştirilen denetimlere trafik ve asayiş polisleri katılırken, polis helikopteri de destek verdi.

Denetimlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelerde belirtilen hususlar ile İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği sosyal mesafe kuralına ve maske kullanım zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Araçlardaki çocuklara düdük ve ailelerini uyarmaları için trafik bilgi kartları dağıtılan denetimler sırasında, kentte trafik yoğunluğunun yüzde 18 civarında olduğu gözlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu havadan trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluştuğu Sakarya-Kocaeli-İstanbul güzergahını havadan helikopter ile denetledi.

Bakan Soylu'ya Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanı Mehmet Yavuz ve İstanbul Emniyet Genel Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Eskişehir'de trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yol kontrol noktalarında sürücü ve yolculara araçlarından inmeden kısa süreli dinlenme imkanı sunulan “yaşam tüneli” uygulamasının 59 ilde yürütüldüğünü bildirdi.

Eskişehir-Bursa kara yolu Batıkent Mahallesi girişinde Kurban Bayramı'nın son gününde polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerine katılan İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak hedeflerinin kazaların hiç olmadığı, ölümlü kazaların hiç yaşanmadığı günleri görmek olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı ile bazı tedbirler aldıklarını anlatan İnce, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak Strateji Uygulama Belgesi düzenledik. Bunun uygulanması için sahada çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yanı sıra kampanya, denetimler yapıyoruz. Havadan ve karadan denetimlerin yanı sıra sivil personellerimiz vasıtasıyla denetimlerde bulunuyoruz. Yol kontrol noktalarında yaşam tünellerimiz var. Vatandaşımızı aracından indirmeden yaşam tüneline alıyoruz. Burada çeşitli video ve informatik gösterimle onlara hatırlatma ve uyarılarda bulunuyoruz. Kısa bir süre dinlenmelerini sağlıyoruz. Bu uygulamayı 59 ilimizde şu anda yürütüyoruz. Bu çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de hızlı bir şekilde devam edecek."

Trafik ekiplerince durdurulan sürücülere, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunan İnce, araçlardaki çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Yardımcısı İnce'ye, Eskişehir Vali Vekili Akın Ağca, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Durmuş Yönter ile diğer ilgililer eşlik etti.

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Kurban Bayramı'nın son gününde polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerine katıldı.