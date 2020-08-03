Haber Giriş: Kaynak: AA
Giresun'da çay fabrikasında yangın
Giresun’un Eynesil ilçesindeki çay fabrikasında çıkan yangında, maddi hasar meydana geldi.
Derebaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel sektöre ait fabrikada, aşırı ısınma sonucu kazandaki çayların alev almasıyla yangın başladı.
Eynesil Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.
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