Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Küçük Taha'dan tedavisini üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği 6 yaşındaki Taha'dan sevindirici haber geldi. 6,5 aydır İstanbul'da tedavi gören Taha'nın beynindeki tümör yüzde 35 küçüldü. Minik Taha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını, çektiği video ile kutladı.
Taha Sis henüz 6 yaşında. Beynindeki tümör nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küçük Taha'nın en azından diğer gözünün kurtarılması için devreye girdi ve tedavisini üstlendi.
Taha ailesiyle Elazığ'dan İstanbul'a getirildi.
6,5 aylık tedavinin ardından, umut verici haber bayramda geldi. Taha'nın göz sinirlerinin üzerindeki tümör yüzde 35 küçüldü.
Taha da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını çektiği videoyla kutladı.
Minik Taha tedavinin olumlu geçmesi durumunda sağ gözüyle görme şansı bulabilecek.
Etiketler: tedavi Taha Sis küçük taha cumhurbaşkanı erdoğanSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 18:27
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