Açık 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.09.2023 05:42

Zonguldak'ta 6 katlı binada yangın

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 6 katlı binanın en üst katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta 6 katlı binada yangın
[Fotograf: AA]

Veysel Atasoy Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark edenler, evde bulunan E.M'nin yardım istemesi üzerine durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evin penceresinde kurtarılmayı bekleyen E.M'yi merdivenli itfaiye aracıyla bulunduğu yerden alıp aşağıya indirdi.

Zonguldak'ta 6 katlı binada yangın

Yaralanan kişi sağlık ekiplerince Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

ETİKETLER
Zonguldak Yangın
Sıradaki Haber
İstanbul'da 'elektrik fırtınası' geceyi aydınlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:23
Fatih'te otelde yangın paniği: 40 kişi tahliye edildi
07:20
Proud Boys lideri 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
07:21
Fas'ta jet skileriyle Cezayir sularına giren iki turist vurularak öldürüldü
06:45
Fransa'da "saatlerce ambulans bekleyen" hastanın ölümüne soruşturma
06:47
Kolombiya ile Panama'yı birbirine bağlayan Darien Boşluğu'ndan 331 bin 213 düzensiz göçmen geçti
06:41
Fransa'da kamu görevlileri "zaman tasarrufu" için yapay zeka kullanacak
Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı
Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı
FOTO FOKUS
Çocuklarda karın ağrısı: Ebeveynler nelere dikkat etmeli?
Çocuklarda karın ağrısı: Ebeveynler nelere dikkat etmeli?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ