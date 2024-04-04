Parçalı Bulutlu 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 04.04.2024 10:22

"Zimem Defteri" geleneğiyle 67 bin liralık borç ödendi

Yozgat Valiliği, hayırsever vatandaşların katkılarıyla bir Osmanlı geleneği olan ve “Veresiye Defteri” anlamına gelen “Zimem Defteri” uygulaması ile ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkallara olan borçlarını kapatıyor. Gelenek bu yıl da sürdürülürken 5 mahalle bakkalına olan 67 bin liralık borç kapatıldı.

"Zimem Defteri" geleneğiyle 67 bin liralık borç ödendi
[Fotograf: İHA]

Yozgat’ta 4 yıl önce ramazan ayında başlatılan uygulama bu yıl da devam ediyor.

Uygulama ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen ailelerin mahalle bakkallarına olan veresiye hesapları tespit ediliyor. Mahalle bakkallarında ihtiyaç sahibi vatandaşların borçları hayırseverlerin bağışları ile ödeniyor. Bu çerçevede iş insanı Gülşen İtik, Yozgat’ın farklı mahallelerinde 5 bakkalın veresiye defterini satın alarak mahalle sakinlerinin borçlarını kapattı. İtik mahalle bakkallarına olan toplam 67 bin liralık borcu kapatarak Zimem Defteri geleneğini sürdürüyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Fatih Mahallesi bakkallarından Ayhan Öcal, “Bakkal veresiye defterimizi hayırsever vatandaşımız gelip, ödeme talebinde bulundu. 7 bin 350 lira borç vardı, 6 bin 500 liraya anlaştık, defterimizin hesabını kapatarak kendilerine teslim ettik. Bu bir Osmanlı geleneği, ramazan aylarında bu gelenek devam ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Fatih Canbolat isimli bakkal sahibi de, “Hayır severlerimize teşekkür ediyorum, mahalledeki ihtiyaç sahiplerimizin borçlarının ödenmesi çok güzel. Onlara da bir bayram hediyesi oldu. Yaklaşık 40 kişinin borcu vardı, 24 bin liraydı, bugün itibariyle borçları ödendi. Defteri hayır sahibimize teslim ettik” şeklinde konuştu.

ETİKETLER
Yozgat
Sıradaki Haber
Eğirdir Gölü'nde "kuraklık" tehdidi: 2028'de ikiye ayrılabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:51
Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan
11:38
KGK'nın bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 29 Haziran'da yapılacak
11:27
İzmir'de DEM Parti'nin Nevruz etkinliğiyle ilgili 21 kişi gözaltına alındı
11:26
Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı
11:23
Güroymak'ta oylar yeniden sayıldı, belediye başkanlığı AK Parti'ye geçti
11:22
Trabzon'dan 3 ayda 199,6 milyon dolarlık fındık ihracatı
Ankara'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Ankara'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Alparslan Türkeş'in vefatının 27. yılı
Alparslan Türkeş'in vefatının 27. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ