"Zimem Defteri" geleneğiyle 67 bin liralık borç ödendi

Yozgat’ta 4 yıl önce ramazan ayında başlatılan uygulama bu yıl da devam ediyor.

Uygulama ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen ailelerin mahalle bakkallarına olan veresiye hesapları tespit ediliyor. Mahalle bakkallarında ihtiyaç sahibi vatandaşların borçları hayırseverlerin bağışları ile ödeniyor. Bu çerçevede iş insanı Gülşen İtik, Yozgat’ın farklı mahallelerinde 5 bakkalın veresiye defterini satın alarak mahalle sakinlerinin borçlarını kapattı. İtik mahalle bakkallarına olan toplam 67 bin liralık borcu kapatarak Zimem Defteri geleneğini sürdürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Fatih Mahallesi bakkallarından Ayhan Öcal, “Bakkal veresiye defterimizi hayırsever vatandaşımız gelip, ödeme talebinde bulundu. 7 bin 350 lira borç vardı, 6 bin 500 liraya anlaştık, defterimizin hesabını kapatarak kendilerine teslim ettik. Bu bir Osmanlı geleneği, ramazan aylarında bu gelenek devam ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Fatih Canbolat isimli bakkal sahibi de, “Hayır severlerimize teşekkür ediyorum, mahalledeki ihtiyaç sahiplerimizin borçlarının ödenmesi çok güzel. Onlara da bir bayram hediyesi oldu. Yaklaşık 40 kişinin borcu vardı, 24 bin liraydı, bugün itibariyle borçları ödendi. Defteri hayır sahibimize teslim ettik” şeklinde konuştu.