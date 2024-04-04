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Türkiye
AA 04.04.2024 10:03

Muhtarlıkta aile geleneği devam ediyor: 6'ncı kez seçildi

Zonguldak'ta dedesinin kurucu muhtarlığını yaptığı mahallede bir dönem amcası, 28 yıl babasının yürüttüğü görevi 25 yıldır sürdüren Bülent Tüzün, 6. kez seçildiği muhtarlık koltuğunda yeni dönemde başarılı hizmetlerde bulunmak istiyor.

Muhtarlıkta aile geleneği devam ediyor: 6'ncı kez seçildi

Dedesinin kurucu muhtarı olduğu merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde, bir dönem amcasının ve 28 yıl da babası Selahattin Tüzün'ün yönetimini 1999'daki seçimle devralan 66 yaşındaki Bülent Tüzün, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aldığı 2 bin 201 oyla kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi.

Tüzün, gazetecilere, babasının 28 yıllık muhtarlık dönemi sonrasında bu görevi düşünmediğini ancak mahalle halkının ısrarlarıyla 1999'da adaylığını koyduğunu anlattı.

"Mahalle, sevenlerim gönül birliğiyle yola devam etmemizi istediler"

Muhtarlığı döneminde babasına 15 yıl boyunca destek verdiğini aktaran Tüzün, "Babamdan sonra değişsin istedik. Dedem mahallenin kurucu muhtarıydı. Bir dönem sonra amcam oldu. Sonra araya bir kişi girdi babam oldu." diye konuştu.

Tüzün, bu seçimde mahalleliler ve bürokrasi çevresinin aday olması yönünde baskı yaptığını belirterek, "Baskılarla gelen teveccühleri gördükten sonra mecburen devam etmek, aday olmak zorunda kaldık." dedi.

Bu seçimle 6. dönemine başladığına değinen Tüzün, "Mahalle, sevenlerim gönül birliğiyle yola devam etmemizi istediler. Biz de aynı şevkle, aynı sevgiyle, hizmet anlayışımız her zamanki gibi üzerine de bir şeyler koyarak devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Tüzün, Zonguldak'ta çok güzel bir seçim geçtiği için mutluluk duyduğunu dile getirerek, mahallesini aile ortamı olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

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