Aynur Dankaz, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde üçer yıl arayla doğan çocuklarının yaşadığı rahatsızlıklarla mücadele dolu bir yaşamın içine düştü.

Eşi terk etti

Evlatları henüz 10 ve 7 yaşındayken eşinin kendisini terk etmesiyle sarsılan Dankaz, çocuklarının tedavi ve eğitimleri için yerleştiği Ankara'da hem bürokraside kariyer basamaklarını hızla tırmandı hem de biri hafif zihinsel engelli, diğeri otizmli olan Fehmi ve Cihan'ı tek başına büyütmeyi başardı.

Büyük fedakarlıkla yetiştirdiği evlatları 30'lu yaşlarına gelen Dankaz, çocuklarının her geçen gün daha iyiye giden gelişim süreçleri ve başarılarıyla verdiği emeklerin karşılığını alıyor.

[Fotoğraf: AA]

Annesine en büyük hediyeyi verdi

Dankaz'ın küçük oğlu otizmli Cihan, koronavirüs sebebiyle sekteye uğrayan eğitimlerini evde sürdürmeye çalışırken, hafif zihinsel engeli bulunan büyük oğlu Fehmi Helvacıoğlu, 5 yıldır devam eden şiir sevgisini ilk kez basılan kitabında topladı.

Şiirlerinin büyük bölümünü çok sevdiği annesi için yazan Helvacıoğlu, Dankaz'a Anneler Günü öncesinde en anlamlı hediyeyi verdi; "Güneş Ellerimde" isimli kitabı, bir yayınevi tarafından basılarak satışa çıkarıldı.

"Şiirlerimde anneme, yaşama, doğaya duyduğum sevgiyi anlatıyorum"

Fehmi Helvacıoğlu, görüntülü konuşma aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Kitabımda duygularımı anlattığım şiirlerim var. Daha önce psikiyatri doktoruna gitmiştim, doktorum bana kitap yazmaya başlamamı önermişti. Onun önerisiyle bu yola çıktım" dedi.

Şiir yazmanın kendisine çok iyi geldiğini vurgulayan Helvacıoğlu, ilk kitabının çıkmış olmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Erdoğan için de yazdı

Kitabındaki "yaşamak" isimli bir şiiri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiğini anlatan Helvacıoğlu, "Şiirlerimde genel olarak anneme olan sevgimi, yaşama, doğaya duyduğum sevgiyi anlatıyorum. Sevgi üzerine yani" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Hem anne hem baba oldu"

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Helvacıoğlu, kitabının ön sözünde yer alan "Babamla fazla beraber yaşayamadım. İyi günümde, kötü günümde hep annem yanımda oldu. Hem anne hem baba oldu. Teşekkürler canım annem, iyi ki varsın. Senin varlığın bana güç veriyor. En kötü günlerimde her zaman yanımda olduğunu biliyorum" ifadelerini paylaştı.

Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığına atanarak iş hayatına atılan fakat COVID-19 sebebiyle şu an evde olan Helvacıoğlu, kitabına da ismini verdiği, "Güneş Ellerimde" isimli şiirinden "Cansın sen, sevdamsın sen, umudumsun sen. Her şeyim sen, kaderim sen. Umutla hayata tutunduğum sen. Özlemini çektiğim tek varlığım, canım annemsin sen" dizelerini okudu.

Helvacıoğlu, bu süreçte evde kalmanın zor olmakla birlikte hayati de olduğuna dikkati çekerek vatandaşlara, "Biz sabrediyoruz, hep evde kalıyoruz. Lütfen siz de evinizde kalın" çağrısında bulundu.

"Bu Anneler Günü'nde çok daha umutluyum"

Aynı zamanda Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkanı olan anne Aynur Dankaz da "Çok güzel bir duygu. Fehmi, evimizin ağabeyi, her şeyi. Canım oğlum benim. Çok duygulandırdı beni. Hayallerinin peşinden koştu ve başardı. Özel çocuklarımıza olanak verildiğinde neler başarabileceklerinin bir göstergesi de oldu bu" dedi.

Kitabın oğlunun yazdığı şekilde, üzerinde hiç oynama yapılmadan basıldığını anlatan Dankaz, oğullarıyla gurur duyduğunu vurguladı.

Çok güzel bir hediye aldığını dile getiren Dankaz, "Her yıl kutlanan Anneler Günü, benim için aslında çok duygulu bir gün. Daha önceki Anneler Günlerinde yataklara yatıp ağlıyordum, küçük oğlum Cihan hiç 'anne' diyemediği, konuşamadığı için. Bu kitapla çok mutlu oldum. Bu Anneler Günü'nde çok daha sevinçliyim, umutluyum. İleriye dönük umutlarım arttı" diye konuştu.

"Fehmi'nin annesi " olarak anılmaktan gurur duyuyor

Daha önce insanların hep "Aynur'un oğlu Fehmi" dediğini ama oğlunun başarılarından sonra "Fehmi'nin annesi" olarak anıldığını dile getiren Dankaz, bundan gurur duyduğunu söyledi.

Dankaz, COVID-19'la mücadele sürecinde özel gereksinimli çocukların ailelerinin daha büyük zorluklar yaşadığına dikkati çekerek şunları belirtti:

"Herkes evinde kalırsa, kurallara uyarsa biz özel gereksinimli çocukların aileleri de bu zorluğu çekmek zorunda kalmayız. Bizim için çok daha zor bir durum. Eğitim alamıyorlar, geceleri uykusuz geçiyor. Bir yere de çıkamıyoruz. İzinler verildi ama kronik hastalıkları sebebiyle onları korumak adına. Hepimizin sağlığı için 'Evde kal Türkiye' diyoruz."