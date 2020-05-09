Haber Giriş: Kaynak: DHA
"Asırlık" annelere "vefa" ormanı kuruluyor
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, Anneler Günü nedeniyle 81 ilde 100 yaşını aşmış 5 bin 529 anne için Sakarya'da orman kuruyor.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, girişimi Hz. Hatice Vakfı'nın koordine ettiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı işbirliği ve Vefa Sosyal Destek Grupları'nın tespiti ile 100 yaşını aşmış, 5 bin 529 anneye ulaşılacağı belirtildi. Sakarya'da kurulan orman asırlık annelere Anneler Günü hediyesi olacak.
Hz. Hatice Vakfı koordine etti,— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar
Bakanlığımız işbirliği yaptı.
Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, sosyal mesafe kuralı ile ulaşıyor...
100 yaşını aşmış, 5529 annemize gönül selamı, vefa destek ile Sakarya'da orman kuruluyor.
Baştacı annelerimize evlatlarından hediye... pic.twitter.com/ZHnwY8WbOR
Etiketler: orman İçişleri Bakanlığı 100 yaş anneSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 13:33
Sıradaki Haber
Türk bilim insanlarından COVID-19 araştırmalarına katkı verecek yeni keşif
Yükleniyor lütfen bekleyiniz