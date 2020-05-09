Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, girişimi Hz. Hatice Vakfı'nın koordine ettiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı işbirliği ve Vefa Sosyal Destek Grupları'nın tespiti ile 100 yaşını aşmış, 5 bin 529 anneye ulaşılacağı belirtildi. Sakarya'da kurulan orman asırlık annelere Anneler Günü hediyesi olacak.

Hz. Hatice Vakfı koordine etti,

Bakanlığımız işbirliği yaptı.

Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, sosyal mesafe kuralı ile ulaşıyor...



100 yaşını aşmış, 5529 annemize gönül selamı, vefa destek ile Sakarya'da orman kuruluyor.

Baştacı annelerimize evlatlarından hediye... pic.twitter.com/ZHnwY8WbOR — T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar