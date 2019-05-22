Minik kangal Ziftcan'ın artık yuvası ve onu seven, sahiplenen bir ailesi var.

Ziftcan, 13 Mayıs'ta Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boş araziye bırakılan sıcak zifte yapışmış, çaresiz haline itfaiye erleri derman olmuştu.

Müdahale saatler sürmüş, hayatını tehlikeye atmamak için kimyasal çözücü kullanılmamıştı.

Ziftcan'ı TRT'de izleyen aile sahiplenmeye karar verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Merkezinde tüyleri katrandan tamamen arındırıldı.

Ekrandan izleyen Akkül ailesi de tedavisinin ardından Ziftcan'ı sahiplendi.

Veteriner İşleri Şube Müdürü Muhammed Fevzi Karabıyık, "Biz vatandaşımızın hayvana en iyi şekilde bakabileceğine kanaat getirdik ve vatandaşımıza, kuzuları olan bir aile, köpeğimizi de kangal doğasına uygun bir yere teslim etmiş olduk."

Akkül ailesi de duygularını şöyle ifade etti:

"TRT'de izlerken etkilendim, bir an çektiği acıyı hissettim. Zaten hayvanları da seviyordum. Duygusal bir bağ oldu."

Kaynak: TRT Haber