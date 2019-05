Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boş araziye bir tankerden zift bırakıldı.

Sokak köpeği boş araziye bırakılan zifte yapıştı.

İtfaiyeciler, köpeği katrandan çıkardı. Yapıştığı zift öbeğiyle birlikte önce taşıma battaniyesine aldılar. Ardından da köpeği sakinleştirmeye çalışıp su verdiler.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Katrana bulanan köpek için titiz bir çalışma yürütülüyor

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Muhammed Fevzi Karabıyık, zifte yapışan köpeğe yapılan müdahaleleri şöyle anlattı:

"İlk önce soluk aldığından emin olduk. Zifte bulanan boşaltım sistemini arkadaşlar açtılar. İlk önce yıkama gerçekleştirildi hayvanı rahatlattık. Bir nefes alır vücudunu temizler duruma getirdik."

Adı "Ziftcan" oldu

Kendisine yardım edildiğinin farkında olan köpek hiç huysuzluk yapmadı. Saatlerce uslu uslu durdu.

Köpeğe bir de isim kondu: Ziftcan.

Ziftcan'ın tedavisinde kimyasal çözücüler kullanılmıyor. Doğal maddeler yardımıyla arındırma uzun zaman alacak.

Tedavisi uzun sürecek

Karabıyık, "Arkadaşlar her gün, her gün, her gün, günlerce tedavisini ve üzerindeki ziftin aklanmasını sağlayacaklar. Sonrasında sağlığına kavuşunca inşallah güzel bir yuva bulup sahiplendirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Zifti boşaltan tankerin sürücüsü de aranıyor.

Kaynak: TRT Haber