Hafta sonu itibariyle serin ve yağışlı hava yerini sıcak ve güneşli havaya bıraktı.

Sıcaklıklar bu hafta gittikçe artarak mevsim normallerinin üstüne çıkacak.

En yüksek sıcaklık Şanlıurfa'da görülecek

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Sıcaklıklarımız yarından itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkacak diyebiliriz. Ankara'daki sıcaklıklarımız artık 30 dereceyi bulacak. Adana'daki sıcaklığımız 35- 36 derecelerde. En yüksek ise Şanlıurfa'daki sıcaklığımız 38 dereceye kadar çıkacak."

İstanbul 24 dereceye, İzmir 31 dereceye çıkacak

Bu hafta Türkiye'nin büyük kesiminde yağış görülmeyecek.

İstanbul'da sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. İzmir'de ise sıcaklık 31 dereceye çıkacak.

Hafta sonunda sıcaklıklar 3-4 derece azalarak mevsim normallerine düşecek.

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Tayfun Uslu

Kurgu: Gizem Yılmaz