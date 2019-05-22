Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 aylık çalışması sonucu Bolu, Çorum, İstanbul, İzmir, Konya, Karabük, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Yalova'da 11 mağdura ait kredi kartı ve banka hesap bilgilerini ele geçirerek, "kredi kartı dolandırıcılığı, başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak, haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişisel verileri ele geçirme, nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik" suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 38 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA