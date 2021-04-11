Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 21:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Zeytinburnu'nda söküm çalışması yapılan gemide yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Zeytinburnu sahilinde karaya oturan Komor Adaları bayraklı "STREAMLINE" adlı kargo gemisinin söküm çalışmaları sırasında çıkan yangın söndürüldü.
Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle 29 Ocak'ta Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanı'na kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi sürüklenerek, karaya oturmuştu.
Bunun ardından gemi, parçalanarak vinç yardımıyla karaya taşınmıştı.
Akşam saatlerinde işçilerin gemide çalışma yaptığı sırada yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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