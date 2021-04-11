Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 20:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cihangir’de kadını taciz eden saldırgan yakalandı
İstanbul Beyoğlu'nda bir kadının uğradığı taciz ve saldırının görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti. Polis görüntülerden tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.
Cep telefonu ile kaydedildiği tahmin edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefonla yürüyen kadının, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradığı görülüyor.
Saldırganla, boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşanıyor. Saldırgan daha sonra cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayıyor.
Görüntüleri inceleyen polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler 19 yaşındaki saldırganı İstanbul Sancaktepe'deki bir çay bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kadına Şiddet
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