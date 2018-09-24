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Zeytinburnu’nda fabrika yangını

Zeytinburnu’nda demir kaplama fabrikasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

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Zeytinburnunda fabrika yangını

Yangın, 07.00 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Askeri Fırın Çıkmazında bulunan 3 katlı fabrikada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden demir kaplama fabrikasında yangın çıktı. Yangını gören gece bekçisi durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etmeye başladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma işlemleri yapan ekipler duman tahliyesi yaptı. Dumandan etkilenenler ambulanslarda ilk müdahalesi yapıldı. Fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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