Zemini çöken fabrikada göçük altında kalan 2 kişi kurtarıldı

Kentte etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Üçtepe beldesindeki bir su fabrikasının depo bölümünün zemininin çökmesi sonucu Şenol Karagöz, Ali Camcı ve Şinasi Özdemir göçük altında kaldı.

Olay yerine sevk edilen AFAD, AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Karagöz ve Camcı kurtarıldı.

Yaralı işçiler, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

DSİ'nin iş makineleriyle çalışmalarına destek verdiği ekipler, göçük altındaki Şinasi Özdemir'i aramaya devam ediyor.

Vali Enver Ünlü, arama ve kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü alanda incelemelerde bulundu.

Ünlü, burada gazetecilere, saat 21.40 sularında Yağlıdere ilçesindeki su fabrikasında çökme ihbarı geldiğini söyledi.

Fabrikanın iç kısmında dere tarafında meydana gelen çökmede bir palet, iş makinesi ve torna makinesiyle 3 işçinin obrukta mahsur kaldığı haberini aldıklarını söyleyen Ünlü, AFAD, AKUT, UMKE ve jandarma ekiplerinin bölgeye intikal ederek ilk andan itibaren müdahale yaptığını anlattı.

Ünlü, yaralı kurtarılan 2 işçinin hastanede tedavilerinin sürdüğünü ve durumlarının iyiye gittiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer arkadaşımızı da ekiplerimiz çok büyük bir hassasiyetle çalışarak sabah saat 7.00'ye kadar mücadele ettiler ama üzerindeki o iş makinelerinin baskısının hafifletilmesi gerekiyordu, aksi takdirde üzücü bir haberle, üzücü bir olayla karşılaşabiliriz diye ekiplerimiz çok büyük bir hassasiyetle çalıştılar. Zaten çalışmalar çok sınırlı, kısıtlı görüyorsunuz, dar bir vadideyiz. Ama şu iş makinelerinin baskısından kurtarmamız gerekiyordu çünkü kangren veya hipotermi veya o makilerin yaptığı baskı sonucu hayati tehlikesi riski altındaydı. Makinelerin baskısından kurtulunca maalesef aşağıda bir obruk olduğu ve daha derine doğru gittiğini arkadaşlarımız tahmin ediyor."

"Samsun ve Ankara'dan ekipler de çalışmalara katılacak"

Çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Ünlü, "Takriben bölge belli, 2-2,5 metre çapında bir bölgede hassasiyetle çalışıyorlar. Biraz sonra makineli çalışmayı bırakıp artık elle beden gücüyle kazmayla kürekle hassasiyetle çalışacağız." dedi.

Ünlü, Samsun ve Ankara'dan ekiplerin de çalışmalara katılacağı bilgisini vererek, "Onların da desteğiyle inşallah kısa sürede buradaki vardiya şefimizi, kardeşimizi kurtarmayı ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Heyelan tehlikesinin bölgede devam ettiğinin altını çizen Ünlü, şöyle konuştu:

"Yağış kesildi diye vatandaşlarımız rehavete kapılmasın lütfen, yağışlardan sonra güneşle birlikte, topraktaki kabarmayla birlikte bölgemiz heyelan bölgesi, dere kenarındaki, özellikle dere yataklarındaki yollarımızda vatandaşlarımızın mümkün olduğunca seyahate çıkmamalarını, acil durumlar haricinde yolculuktan kaçınmalarını rica ediyoruz. Dere ağzında evi olan vatandaşlarımızın da dikkatli olmalarını özellikle ben rica ediyorum. Hava açtı diye rehavete kapılmayalım, çünkü bundan sonra da heyelanlar bekliyoruz."