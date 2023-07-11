Türkiye aşırı sıcakların etkisi altına giriyor

Türkiye'nin birçok kesimi günlerdir kuvvetli yağışların etkisi altında. Özellikle Batı Karadeniz’de sele sebep olan şiddetli yağışlar yerini aşırı sıcaklara bırakıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları 4 ila 6 derece artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yetkililer aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulunuyor. Özellikle kronik hastalığı olanların çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ne bekliyor? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? En fazla hangi bölgeler sıcaklıklardan etkilenecek? İstanbul Üniversitesi'nden İklim Bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, TRT Haber’e anlattı.

Geçen yaz aylarında özellikle Avrupa'da da sıcak hava dalgalarının sebebi olan basınç yapısının hem Avrupa'da hem Türkiye'de bugünden itibaren etkili olmaya başladığını gördük. İklim Bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil

Özellikle batı ve güney kesimlerde etkili olacak

“Küresel süreçlere göre özellikle de Türkiye’yi ilgilendiren basınç merkezleri ve yapıları açısından bakıldığında pazar gününe kadar sıcak hava görülecek” diyen Prof. Dr. Gönençgil, geçen yaza benzer bir tablonun yaşandığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Geçen yaz aylarında özellikle Avrupa'da da sıcak hava dalgalarının sebebi olan basınç yapısının hem Avrupa'da hem Türkiye'de bugünden itibaren etkili olmaya başladığını gördük.”

Özellikle kıyı kesimlerinde sıcaklıklar yükselecek; hatta sıcak hava dalgasına dönüşmesi ihtimali de söz konusu.

Bu sıcak hava dalgalarının sebebi olan basınç yapısının Türkiye’nin özellikle batı bölgelerinde ve güney kesimlerinde etkili olacağını ifade eden Prof. Dr. Gönençgil, “Kıyı kesimlerinde sıcaklıklar yükselecek; hatta sıcak hava dalgasına dönüşmesi ihtimali de söz konusu” diye uyarıyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Kıyı bölgelerde nem etkisi

Sıcak hava dalgasının birtakım olumsuz etkiler yaratabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Gönençgil, kıyı bölgelerde nemle birlikte daha büyük etkilerin söz konusu olabileceğini söylüyor. Bunun da hem günlük yaşamı hem de insanların sağlığını etkileyebileceğini belirtiyor.

Yaz boyu hem aşırı yağışlar hem de aşırı sıcaklar bekleniyor... Prof. Dr. Gönençgil bunun, mevsim ya da dönem koşullarının etkisi olduğuna değinerek şöyle devam ediyor:

“Geçtiğimiz dönemlere göre farklı olan yaz yağışlarının biraz daha fazla; daha doğrusu zaman zaman ortalamanın üzerinde olması öngörülüyor. Sıcaklık arttıkça havanın nem tutma kapasitesi arttığı için yağışlar daha fazla düşüyor. Bu da son birkaç gündür gördüğümüz gibi Türkiye’nin belli bölgelerinde afete dönüşecek, zarar verebilecek boyuta geliyor.”

“Geçtiğimiz dönemlere göre farklı olan yaz yağışlarının biraz daha fazla; daha doğrusu zaman zaman ortalamanın üzerinde olması öngörülüyor. Sıcaklık arttıkça havanın nem tutma kapasitesi arttığı için yağışlar daha fazla düşüyor. Bu da son birkaç gündür gördüğümüz gibi Türkiye’nin belli bölgelerinde afete dönüşecek, zarar verebilecek boyuta geliyor.”

Sıcak hava dalgası ne anlama geliyor?

Prof. Dr. Gönençgil, pazar gününe kadar etkili sıcaklıkların süreceğini söylüyor:

“Hem ortalamalar hem de günlük maksimum sıcaklıklar bazında mevsim normallerinin üzerinde olmasını bekliyoruz.”

Peki Türkiye’nin etkisi altına girmesi beklenen sıcak hava dalgası ne anlama geliyor? Sıcak hava dalgasının bölgeden bölgeye değişebilen bir tanımlama olduğunu belirten Prof. Dr. Gönençgil, bunu bir örnekle açıklıyor:

“Bizim coğrafi enlemimizde 40 derece sıcaklık, sıcak hava dalgası oluşturabilir. Ancak daha ekvatoral bir bölgede öyle değil... Sıcak hava dalgası için orada sıcaklığın daha yüksek olması bekleniyor. Bizim bulunduğumuz enlemde ortalama sıcaklıkların üzerine çıkılması ve bunun birkaç gün sürümesiyle alakalı bir durum söz konusu. Ortalama maksimum sıcaklıklar var. Onun üç-beş derece üzerine çıkması ve bunun birkaç gün sürmesi sıcak hava dalgası anlamına geliyor.”

